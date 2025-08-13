Нового старосту выбрали в деревне Рекино-Кресты Солнечногорска на сходе граждан

В деревне Рекино-Кресты городского округа Солнечногорск прошел сход граждан для избрания старосты. По итогам открытого голосования доверенным лицом, представляющим интересы населенного пункта, стала Светлана Семина. Теперь ей предстоит от лица жителей взаимодействовать с органами местного самоуправления для совместного решения текущих вопросов деревни. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На сходе поблагодарили за работу прежнего старосту Сергея Рыкова. На протяжении многих лет он активно занимался общественной деятельностью: улучшением качества водоснабжения деревни, проведением ремонта дорог и модернизации освещения.

«Наши старосты — первые помощники в развитии сельских территорий и решения проблем на местах. При их непосредственном участии мы выстраиваем продуктивный диалог с жителями, понимаем первоочередные нужды и задачи, формируем бюджет. Это важные люди в каждой деревни, которым выражают доверие, наделяют полномочиями и в то же время ответственностью», — отметил заместитель главы городского округа Солнечногорск Нодар Бощеван.

В сходе участвовал депутат Совета депутатов Владимир Недвижаев. На собрании подробно рассказали о статусе и полномочиях старост, ежемесячном денежном поощрении, а также обсудили организационные моменты: отчётность перед жителями, взаимодействие с администрацией и депутатами округа.

Статус старост в Солнечногорске закреплён с 2020 года. Их выбирают на сходе граждан и назначают решением Совета депутатов.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.