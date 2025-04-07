Нового прокурора назначили в округе Жуковский

В Жуковском назначен новый прокурор городского округа. Им стал Зайцев Илья Владимирович. Свою трудовую деятельность Илья Владимирович начал в Управлении по обеспечению деятельности мировых судей города Москвы. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

С мая 2010 года служит в органах прокуратуры, где занимал различные должности. До последнего времени занимал должность первого заместителя прокурора городского округа Балашиха.

Зайцев Илья Владимирович с приходом на новую должность ведет прием граждан еженедельно по вторникам в здании прокуратуры города, расположенном по адресу: город Жуковский, улица Гарнаева, дом 2.

Ранее в течение 4,5 лет, с сентября 2020 года, должность прокурора городского округа Жуковский занимал Владимир Викторович Белик, до этого возглавлявший прокуратуру городского округа Дмитров.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев призвал глав городских округов предлагать изменения для улучшения жизни в регионе.

«То, что я пытался донести, главы также принимают на себя. Каждое (утро — ред.) правительство начинает с разбора трансформаций в каждом отраслевом блоке. Очень хочется, чтобы главы также инициативно предлагали свои рациональные предложения, говорили о том, что мы на своем уровне должны изменить, чтобы процессы, которые происходят на земле — а все самое насущное происходит именно на земле, — мы могли эффективно администрировать», — сказал Воробьев.