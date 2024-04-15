Новое здание школы № 1474 открыли в столичном районе Ховрино

Новое здание школы № 1474, построенное по индивидуальному проекту и продуманное функционально, открыли в районе Ховрино в Москве, сообщил столичный градоначальник Сергей Собянин.

«В центральной зоне находится атриум — центр общественной жизни. Его можно превратить в лекторий, шоурум, кинотеатр, танцевальный или концертный зал», — написал Собянин в своем Telegram-канале.

Занятия в новом здании с понедельника будут посещать свыше 650 учащихся 10-11 классов.

Внутри школы создано много пространств для общения, отдыха и работы ребят и педагогов. Там сделали универсальные и специализированные учебные кабинеты, современный лабораторно-исследовательский комплекс, ИT-полигон и многое другое.

С 2011 года на территории мегаполиса возвели свыше 600 школ и детсадов. Планируется построить еще несколько сотен зданий для учреждений образования. Новые столичные школы делают просторными и светлыми.