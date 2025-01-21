Новое складское здание строят на территории индустриального парка в Подмосковье

Главгосстройнадзор Московской области совместно с экспертами подведомственного ГБУ МО «Мособлстройцнил» проверяет ход строительства и качество используемых материалов при возведении производственно-складского здания в городском округе Клин. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Строительство корпуса площадью более 110 тыс. кв. м началось в январе 2024 года. Проект реализуется в три очереди. Инспекторы Главгосстройнадзора фиксируют 55% готовности первой очереди строительства, 20% — второй.

Застройщик, управляющая компания «Индустриальный парк Клин», приступил к работам в рамках третьей очереди строительства. Ввести объект в эксплуатацию планируют в середине 2026 года.

Объект возводят на территории крупнейшего индустриального парка на северо-западе Подмосковья, площадь которого составляет 58 га. На площадке расположено 180 тыс. кв. м производственных площадей более 20 резидентов. Здесь уже создано более 1 150 рабочих мест.

По надзором Главгосстройнадзора на данной территории идет строительство двух корпусов.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в регионе уже есть 69 индустриальных парков, 4 новых откроются в 2024–2025 годах.

«Если ты в голом поле хочешь развернуть производство, это всегда затратно: дороги, электричество потребуют огромных инвестиций, поэтому 69 индустриальных парков позволяют быстро выйти на стройку и реализовать свой инвестпроект. Загрузка индустриальных парков — 90%, именно поэтому запускаются 4 новых проекта, все они (займут — ред.) порядка 100 га. Это Ленинский, Дмитровский, Одинцовский и Раменский (округа — ред.)», — добавил Воробьев.