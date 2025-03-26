Новое производство металлоконструкций появится в Подмосковье

Компания «Альфа» планирует создать в городском округе Солнечногорск новый производственно-складской комплекс по изготовлению металлоконструкций. Проект направлен на замещение импортных аналогов на российском рынке, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Компания инвестирует 100 млн рублей в создание производственно-складского комплекса, который начнет работу в 2027 году. На предприятии будет создано 60 рабочих мест. После выхода на полную мощность планируется производить порядка 870 единиц продукции в год, включая металлические каркасы, их компоненты и строительные конструкции», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для реализации инвестпроекта компании предоставлен в аренду земельный участок на льготных условиях. Это позволит сократить стартовые затраты на организацию производства.

«Компания „Альфа“ арендовала по льготной ставке участок с видом разрешенного использования под производственную деятельность площадью 3 гектара, где будет возведен производственно-складской и административно-бытовой комплексы», — добавил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Подобрать земельный участок в Московской области для реализации инвестпроекта можно на инвестиционной карте региона: https://invest.mosreg.ru/investor/map, которая создана в рамках регионального инвестиционного стандарта, внедренного в Подмосковье.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.