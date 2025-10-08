Новое освещение в Щелкове появилось на 7 локациях

В городском округе Щелково продолжается реализация регионального проекта «Светлый город». В этом году сразу 7 городских территорий получили новое уличное освещение. Итоговый перечень адресов был определен жителями — по результатам голосования на портале «Добродел». Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

На этот год в программу попали следующие адреса: ул. Беляева (от дома № 23А до № 30А и от № 33 до № 49), ул. Советская, дом № 1, ул. 60 лет Октября и Неделина. Также новое освещение появилось в деревне Байбаки и в поселке Хомутово (ул. Соколовская — к мосту).

«Новые линии уже подключены — это десятки современных энергоэффективных светильников. Они не только повышают комфорт и уют на улицах, но и обеспечивают безопасность для пешеходов и автомобилистов в темное время суток», — рассказал глава округа Андрей Булгаков.

Проект «Светлый город» реализуется в регионе с 2017 года, чтобы убрать недоосвещенные места и создать комфортные условия для досуга жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что на территории Московской области важно обновить систему электроснабжения.

«Знаю, что Мособлэнерго и „Россети“ реализуют программу. Вместе с тем прошу своевременно также об этом говорить и обращать внимание на те моменты, которые требуют особого внимания», — сказал губернатор.