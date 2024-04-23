Новое направление обучения появилось в «Московской технической школе»

В рамках «Московской технической школы» заработало новое направление — это общий модуль «Новые производственные технологии», сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

Этот модуль позволит инженерам освоить актуальные подходы в производстве. Также он научит работать с новыми материалами, методами и процессами при выпуске изделий, которые будут конкурентными на мировом рынке.

Так, можно будет повысить квалификацию по цифровому проектированию и моделированию, компьютерному инжинирингу, математическому моделированию и т. д.

«МТШ» заработала в 2021 году, ее цель — повысить квалификацию работников промпредприятий. Обучение завершили уже более 2,2 тыс. человек.

В 2024 году в школе появится еще 2 направления — «Информационная безопасность» и «Цифровые двойники».