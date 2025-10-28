Новое направление «Активного долголетия» в Дубне вызвало ажиотаж среди ветеранов

У участников губернаторского проекта «Активное долголетие» в Дубне появилось новое направление — «Красота и здоровье». Его презентация с аншлагом прошла в городской библиотеке, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

Людям серебряного возраста продемонстрировали все возможности нового направления. На встрече специалисты рассказали об особенностях возрастной кожи и правилах ухода за ней, раздали всем участникам памятки, а также провели практические мастер-классы по уходу за лицом, руками.

Идею направления предложили в дубненском подразделении Дмитровского техникума. Уже с этой недели пожилые жители Дубны смогут записаться на массаж рук, коррекцию формы и ламинирование бровей, уход за лицом, включая ультразвуковую чистку, а также на ⁠дарсонвализацию волос. Все это для участников «Активного долголетия» — бесплатно. Уходовые процедуры, которые помогут ветеранам почувствовать себя лучше и заботиться о своей красоте, будут проводиться каждую среду на базе образовательного учреждения в специальных кабинетах. Лицензии на их проведение, а также спецоборудование у техникума есть. Так, ветераны получат приятные и полезные процедуры, а студенты — практику.

«Спасибо Дмитровскому техникуму за то, что решили поддержать старшее поколение. Жители серебряного возраста танцуют, рисуют, изучают иностранные языки, занимаются спортом, а теперь еще получат возможность проходить современные процедуры красоты», — отметил глава г. о. Дубна Максим Тихомиров.

