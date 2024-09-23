Новое место отдыха обустроили вблизи дер Непейно Дмитровского округа

Сотрудники Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» вместе с учениками Орудьевской школы и школьным лесничеством «Муравейник» обустроили место отдыха в лесу вблизи деревни Непейно, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Общими усилиями было убрано 14 куб. м мусора и 25 куб. м неликвидной древесины.

Во время субботника лесничие дополнительно установили место отдыха, которое включает в себя указатель, стол, пару лавочек и два табурета, изготовленных из валежника.

«Место для проведения акции было выбрано не случайно: в начале мая на этом участке лесной дороги мы вместе со школьным лесничеством „Муравейник“ начали проектировать экотропу. Благодарим всех, кто присоединился к нам и принял участие в акции», — сказал старший участковый лесничий Орудьевского участкового лесничества Дмитровского филиала ГКУ МО «Мособллес» Иван Борисов.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что костры и травяные палы представляют угрозу и требуют технологического подхода, своевременной подготовки к пожароопасному периоду.

«Мы обратили внимание на то, что в ряде муниципалитетов часто люди сигнализируют нам о возгораниях, которые связаны с человеческим фактором — пал травы или шашлыки. У нас 95% пожаров случается по вине человека. Больше всего в Балашихе, Орехово-Зуеве, Воскресенске», — сказал Воробьев.