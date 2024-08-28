Новое газовое оборудование доставили в котельную мкр Выстрел в Солнечногорске

В бывшем военном городке Выстрел округа Солнечногорск продолжаются работы по модернизации котельной к новому отопительному сезону. На днях поступило новое газовое оборудование, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ранее здесь была завершена трубная развязка и доставили оборудование для химводоподготовки, установили насосы. Кроме того, рабочие приступили к ремонту двух резервных котлов КВГМ, которые будут готовы к запуску при необходимости.

«Привезли первую горелку для котла на 20 мегаватт, прямо со Смоленского завода. Также доставили насосную группу и систему химводоподготовки, которая обеспечит надежность работы котельной в предстоящий зимний период», — сказал глава округа Солнечногорск Константин Михальков.

Все работы в рамках модернизации планируется завершить к 15 сентября, к этому дню котельная будет готова к запуску отопления в дома.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил все дома подготовить к осенне-зимнему сезону до октября. К новому отопительному сезону проинспектируют и приведут в порядок не только инженерные коммуникации, но и подъезды, подвалы, чердаки, крыши и фасады многоквартирных жилых домов.

«В каждом нашем муниципалитете идет масштабная программа модернизации системы теплоснабжения к осенне-зимнему периоду. Она состоит из трех слагаемых: 1-е — котельная, 2-е — сети, 3-е — многоквартирные дома», — сказал губернатор.