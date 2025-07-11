Новое асфальтовое покрытие положили в Балашихе

Новый асфальт протяженностью 1,403 км положили на Заречной улице в 21-м микрорайоне. Дорожное полотно обновили от моста, ведущего в микрорайон Новый свет, до выезда на улицу Свердлова. Работы начались 1 июня и завершились раньше срока. Об этом сообщается на сайте администрации округа.

Теперь около физкультурно-оздоровительного комплекса «Метеор» появились дополнительные посадочные площадки. Позже на Заречной улице будут оборудованы остановочные павильоны.

Всего в 2025 году в городском округе Балашиха запланирован ремонт на 24 участках автомобильных дорог, общей протяженностью 17,4 км и общей площадью 120,5 тыс. кв. м.

Данные работы направлены на улучшение состояния дорожной инфраструктуры городского округа и создание комфортных условий для передвижения как автомобилистов, так и пешеходов.

Новое асфальтовое покрытие повысит безопасность дорожного движения и улучшит внешний облик одной из улиц Балашихи.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что в апреле как область, так и муниципалитеты должны быть в полной готовности к началу работ по текущему и капитальному ремонту дорог. В этом году перед Подмосковьем стоит масштабная задача — привести в порядок почти 1,5 км дорожного полотна, из которых 659 км составляют муниципальную сеть.