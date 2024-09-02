Новая жизнь: «девочка с маской Бэтмена» пошла в американскую школу

Известная на весь мир «девочка с маской Бэтмена» Луна Феннер пошла в новую государственную школу в США. В предыдущем учебном заведении ее дразнили из-за шрамов и залысин, но российские врачи смогли помочь ребенку снова поверить в себя, сообщает kp.ru .

«Луна пошла в государственную школу и завела много друзей», — сообщила мать девочки в социальных сетях.

Ее семья будет в США еще 10 месяцев, а затем вернется в Россию, чтобы продолжить лечение. Сейчас она проходит реабилитацию на родине.

Для 34-летней матери Луна была долгожданным ребенком. При рождении у малышки диагностировали меланоцитарный невус. Он распространился на лице, что вызывало массу вопросов у окружающих. Хуже всего, что невус мог перерождаться в рак.

Помочь ребенку взялся лазерный хирург из Краснодара Павел Попов. Он удалил невус, но на лице девочки остались шрамы и рубцы, тогда ее мать нашла хирургов из Санкт-Петербурга, которые предложили избавить малышку от проблем с помощью вживления силиконовых эспандеров под кожу. Теперь лицо девочки начинает восстанавливаться.

Полную историю мужественной и храброй девочки Луны Феннер читайте в материале РИАМО.