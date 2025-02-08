Новая военно-патриотическая выставка «Южный форпост России» начала свою работу в Серпухове

Военно-патриотическая выставка «Южный форпост России» открылась в Серпухове. Она приурочена к 30-летию 58-й Гвардейской общевойсковой армии, носителя ордена Суворова, и 80-летию Великой Победы, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Экспозиция в Музейно-выставочном центре включает в себя редкие артефакты, связанные как с боевыми действиями во время Великой Отечественной войны, так и современные образцы из зоны СВО.

Выставка организована Советом регионального общественного движения участников боевых действий «Ветераны Кавказа», который активно поддерживает военно-патриотическое направление.

На выставке представлены работы Виктора Богдана — члена Союза журналистов России и военного обозревателя журнала МО РФ «Армейский сборник». Его фотоиллюстрации вошли в юбилейные издания, посвященные 85-летию Северо-Кавказского военного округа, и монографию Николая Асташкина «Прыжок одинокого волка».

На выставке также представлены личные вещи выдающегося военного корреспондента, известного под псевдонимом Сергей Орлов и позывным «Ангелочек». Это не просто сборник экспонатов, а дань памяти всем Героям войны.

Особое внимание на презентации выставки уделили преемственности поколений.

Через телемост молодые гости выставки пообщались с участниками СВО, боевых действий на Северном Кавказе, ветераном 58-й армии подполковником Василием Бондарем.

К церемонии открытия было приурочено награждение медалями «Участник гуманитарного конвоя» братьев Юсуповых и Виктора Варламова — архитектора и конструктора окопных храмов. Отмечены и заслуги предпринимательского сообщества.

Выставка будет открыта до 23 февраля, и вход на неё свободный.

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