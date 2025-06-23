Новая «Тройка» и Орден Почета: «Комсомольская правда» отмечает 100-летие

24 мая 2025 года издание «Комсомольская правда» отметило свое 100-летие. Стало известно, что подготовила газета к своей круглой дате, сообщает kp.ru .

Стоит отметить, что ранее по инициативе издания были запущены всесоюзные спортивные соревнования (ГТО), равно как и Институт общественного мнения. Также несмотря на вековую историю, издание продолжает активно развиваться и оставаться актуальной, продвигается в мессенджерах и социальных сетях, выпускает подкасты, ведет радио и медиаканалы, издает книги и развивает другие направления.

«Мы выпустили новую тематическую карту „Тройка“ в честь 100-летия газеты „Комсомольская правда“», — рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Новая «Тройка» была выпущена совместно с правительством Москвы и Московским метрополитеном. На ней изображена девушка с газетой в руке. Также был создан новый, пятый по счету у «Комсомолки» Орден Почета. Стоит отметить, что ранее к юбилею издания в Московском метрополитене уже выпускали тематические проездные билеты «Единый».

Визуальное оформление обоих проездных билетов было разработано художниками и дизайнерами газеты «Комсомольская правда», а именно Наилем Валиулиным, который придумал образ красивой спортсменки комсомолки, в то время как макетом для проездного «Единый» занимался Алексей Стефанов — на нем изображена свернутая в трубочку газета с девизом: «Вместе с вами! Вместе со страной».

Тиражи проездных ограничены. Проездной «Единый» поступил в продажу 24 мая, в день столетия «Комсомольской правды». «Тройка» станет доступна с 23 июня, а приобрести ее можно будет как в метро, так и онлайн.