Новая статья в УК: сталкеров в Казахстане будут штрафовать на 1500$

Адвокат, член адвокатской палаты города Москвы и Ассоциации юристов России Артем Багдасарян рассказал, какие действия попадают под новую статью в уголовном кодексе Казахстана о сталкинге под номером 115-1, сообщает MIR24.TV .

«В казахстанской норме сталкинг определяется как незаконное преследование, выражающееся в навязчивых действиях по установлению контакта или в выслеживании, которые совершаются вопреки воле человека и повлекли существенный вред (нарушение частной жизни, ограничение свободы передвижения, психологическое давление), но без применения насилия», — отметил эксперт.

Как сталкинг будут рассматривать неоднократное умышленное слежение или ожидание в местах повседневной жизни жертвы, неоднократные умышленные попытки установить контакт через звонки, СМС, интернет, почту, отправку подарков и преследование в онлайн пространстве, сбор личной информации без согласия человека.

Уголовный кодекс Казахстана за навязчивое преследование предусматривает несколько мер наказания. Среди них: штраф до 200 месячных расчетных показателей (МРП), что составляет примерно 786 400 тенге и равно около 1 485 долларов, до 200 часов общественных работ или арест на срок до 50 суток. Если же действия сталкера сопровождаются насилием, угрозами, шантажом или нарушением неприкосновенности частной жизни, действия нарушителя будут рассматриваться и по другим статьям закона, где могут быть более жестокие меры наказания.