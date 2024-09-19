Новая спортивная площадка появилась на улице Горького в Серпухове

В Серпухове во дворе домов 8 и 8а по улице Горького появилась спортивная площадка, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.

Застройка города и увеличение численности населения требуют создания новых пространств для активного отдыха и занятий спортом. Проект «Формирование комфортной городской среды» привнес в этот двор новую энергию и сделал его более привлекательным для жителей. Спортивное оборудование на площадке — это отечественный продукт, что также способствует развитию национального производства.

Спортивная площадка во дворе стала популярным местом среди детей и взрослых, благодаря удачному расположению и разнообразию представленных возможностей для активного отдыха.

Программа поддержки таких инициатив, проводимая при участии партии «Единая Россия» и Минстроя, уже не первый год успешно реализуется по всей стране, способствуя созданию благоприятной городской среды для всех жителей.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что власти региона слышат поступающие от жителей запросы и стараются их реализовать.