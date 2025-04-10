Новая спецтехника поступила в комбинат благоустройства Серпухова

В четверг в комбинат благоустройства Серпухова поступила новая техника — измельчитель древесины «Торнадо М350», сообщает пресс-служба администрации округа.

«Торнадо М350» предназначен для переработки древесно-кустарниковых отходов и измельчения деревьев малых и средних диаметров.

Благодаря высоким техническим характеристикам, измельчитель способен за считанные минуты превращать сухие ветки в щепу, которую можно использовать в хозяйственных нуждах.

Важно, что конструкция аппарата позволяет эксплуатировать его даже в условиях бездорожья.

Новая техника значительно повысит скорость и качество благоустройства и уборки территорий городского округа Серпухов.

«В 2024–2025 году в МБУ «Комбинат благоустройства» поступило 23 единицы техники, в том числе грейдеры, ломовозы, КДМ, самосвалы, тракторы, погрузчики», — прокомментировал ВРИП главы округа Серпухов Алексей Шимко.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что важно оцифровать всю коммунальную технику в Подмосковье, чтобы видеть объем работ каждой из единиц.

«Важно, безусловно, приобретать новое, но нужно внимательно, уважаемые коллеги, я вас очень прошу, как мы делаем каждый год, — посмотреть, что происходит в вашем хозяйстве. Сколько единиц техники на ходу, в каком она состоянии, что необходимо приобрести в части запасных частей», — сказал Воробьев.