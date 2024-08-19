Новая школа в ЖК «Новое Медведково» встретит юных мытищинцев

Это самая большая школа в городском округе Мытищи. Она расположена в ЖК «Новое Медведково».

Образовательное учреждение на 1735 мест уже готово ко встрече со школьниками, остается лишь собрать последнюю мебель и установить пост охраны. Вся учебная литература закуплена и будет доставлена на следующей неделе.

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая отметила, что школа приветливо распахнет свои двери для ребят 2 сентября.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход ремонта СОШ № 1 имени авиаконструктора А. Я. Березняка. Глава региона пообщался с учителями и школьниками и отметил, что учебное заведение откроется в начале учебного года.

«У нее (школы — ред.) очень хорошая репутация, но учебное заведение нуждалось в заботе. И сегодня мы приехали убедиться, что все будет готово к новому учебному году. Школа большая — на 570 человек. Я знаю, что и подрядчик, и глава вовлечены в работу, родители очень помогают, за что хочу вас поблагодарить. Мы должны ее запустить 2 сентября, чтобы дети пошли в современные классы с современным оборудованием. Знаю, что к учителям здесь особенно бережно относятся. Более того, в школе математический уклон. Очень надеюсь, что штат будет полностью укомплектован», — заявил губернатор.

