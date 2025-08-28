Новая школа в микрорайоне № 32 Мытищ готовится к приему учеников

В преддверии Дня знаний депутат Московской областной Думы, первый заместитель секретаря Московского областного отделения партии «Единая Россия» Денис Перепелицын вместе с коллегами проверил итоги строительства современной школы на улице Стрельбище Динамо, передает пресс-служба партии.

Этот объект является одним из значимых и долгожданных для тысяч мытищинских семей.

18 августа уже получено официальное разрешение на ввод школы в эксплуатацию. Это значит, что 1 сентября двери для учеников откроются вовремя».

Новая школа, рассчитанная на порядка 1000 мест, позволит разгрузить другие учебные заведения округа и организовать обучение в первую смену. Просторное пятиэтажное здание площадью более 13,5 тысяч квадратных метров оснащено всем необходимым для качественного образования и развития детей. Здесь созданы профильные кабинеты для старшеклассников и классы для начальной школы, практические мастерские, современные спортивные и музыкальный залы, большая библиотека, актовый зал, а также комфортные группы продленного дня для младших школьников.

Особое внимание уделено благоустройству территории. По словам депутата, она стала настоящим пространством для отдыха и спорта: высажены деревья и кустарники, оборудованы спортивные и игровые площадки, установлена удобная велопарковка.

Денис Перепелицын подчеркнул, что строительство этой школы — яркий пример выполнения поручений Президента и народной программы «Единой России» по созданию современных условий для обучения. «Это ключевой шаг в развитии социальной инфраструктуры нашего округа. Уверен, что учиться здесь будет комфортно и интересно, а у педагогов появятся новые возможности для раскрытия талантов каждого ребенка», — заключил парламентарий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев призвал глав городских округов в своей работе уделить внимание капремонту школ.

«Напоминаю очень важный момент: <…> заказчиком по капитальному ремонту и строительству школ является глава муниципалитета», — пояснил Воробьев.