Новая школа в Балашихе готова на 80%

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Новая школа в подмосковной Балашихе заработает после зимних каникул

Новая школа в подмосковной Балашихе на 1 320 мест примет учеников и педагогов после зимних каникул, сообщили в пресс-службе округа.

На объекте в микрорайоне Железнодорожный завершают отделку помещений и завозят технологическое оборудование. Здание уже подключили ко всем внешним сетям. Практически завершено благоустройство прилегающей территории.

Сейчас строители монтируют систему наружного освещения и видеонаблюдения по системе «Безопасный регион». На объекте задействованы порядка 180 человек.

«С главой Балашихи убедились, что объект готов почти на 80%. Строители делают всё, чтобы до конца года получить разрешение на ввод в эксплуатацию. Планируется, что после зимних каникул сюда придут школьники и педагоги», — отметил председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов

Современная четырёхэтажная школа рассчитана на 55 классов. Классы для малышей и старшеклассников будут разделены по этажам. Также откроется актовый зал, просторная столовая на 600 посадочных мест, два спортивных зала. Предусмотрены стадион, пространство для отдыха, учебно-опытная зона.

Возводить новую школу в ЖК «Героев» в микрорайоне Железнодорожный начали чуть больше года назад.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.