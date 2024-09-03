Новая школа на 1,1 тыс мест открылась в селе Павловская Слобода Истры

В День знаний открылись двери новой школы в Истре, построенной в рамках госпрограммы за счет средств бюджета. Образовательное учреждение, рассчитанное на 1,1 тыс. ребят, находится в селе Павловская Слобода. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

В школе разместился блок начальной школы на 400 учеников, основной и старшей школы на 700 учеников.

В здании площадью более 17 тыс. кв. м разместились современные классы, оборудованные интерактивными панелями и компьютерами, а также специализированные кабинеты для изучения естественнонаучных и гуманитарных дисциплин, искусств и технологий. Оборудована просторная столовая, большой актовый зал рассчитанный на 500 человек и многофункциональные спортивные залы с современным оборудованием для занятий физической культурой, библиотека и медиатека с богатым фондом книг и электронных ресурсов. Предусмотрены и просторные, комфортные зоны отдыха для учеников и учителей.

На прилегающей территории появились спортивные и игровые площадки, места для отдыха и проведения общешкольных мероприятий.

В 2025 году в рамках госпрограммы в Истре будет сдан детский сад на 115 мест в ЖК «Малая Истра».

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в этом году в школы Подмосковья пойдет учиться на 41 тыс. школьников больше, чем в 2023 году. В то же время немного снизилось число первоклассников.

«У нас в этом году опять больше учеников. Контингент увеличивается — это хорошо, это приятно. 1,084 млн ребятишек — это на 41 тыс. больше, чем в прошлом году», — сказал Воробьев.