Новая редакция порядка охотничьего контроля вводится в Подмосковье с 1 сентября

С 1 сентября 2024 года приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации обновлен порядок производственного охотничьего контроля. В частности, уточняется перечень документов, которые обязан иметь охотник и которые могут быть проверены производственным охотничьим инспектором, сообщает пресс-служба Минэкологии Подмосковья.

«Установлено, что в ходе контрольных мероприятий охотинспектор вправе проверять наличие охотничьего билета, путевки, разрешения

на добычу охотничьих ресурсов, разрешения на хранение и ношение охотничьего оружия, — отметил министр экологии и природопользовапния Московской области Тихон Фирсов. — Также инспектор может проверить документы, удостоверяющие личность иностранного гражданина, временно пребывающего в Российской Федерации и заключившего договор об оказании услуг в сфере охотничьего хозяйства, а также наличие разрешения на ввоз охотничьего оружия и патронов к нему для использования в охоте, выданного такому гражданину».

Помимо этого, новая редакция порядка устанавливает, что производственный охотничий инспектор вправе использовать средства фото- и видеофиксации в ходе осмотра вещей и транспортных средств.

Информация о внесении изменений и дополнений в порядок доведена до охотпользователей Подмосковья.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал важность вопросов экологии для региона.

Глава региона поручил активно информировать жителей Московской области об экологической ситуации.