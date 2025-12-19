Новая рациональность: как «Авито.Услуги» помогают жить россиянам

В 2025 году жители России выбирают гибкое планирование бюджета и микрорешения: одним из них стал растущий спрос на «Авито.Услуги» — электромонтаж, малярные работы, поклейка обоев, популярность которых увеличилась в 16-17%, сообщает сайт MK.Ru .

Наряду с этим значительно возрос интерес к постройке собственных домов: активность по обустройству территорий, включая создание водоемов и бассейнов, увеличилась на 32%, а установка заборов и козырьков — на 16%. В городах увеличение долгосрочной аренды квартир (+12%) подтолкнуло владельцев вкладывать средства в косметический ремонт и техническое обслуживание.

Принцип «разделения» также повлиял на сферу развлечений. Потребность в организации небольших частных праздников подскочила более чем в 14 раз, а аренда оборудования — почти в 10 раз.

Россияне все чаще предпочитают брать технику напрокат, а не покупать ее: аренда игровых консолей стала популярнее на 34%, велосипедов — на 14%, а досок для сапсерфинга — на 8%.

