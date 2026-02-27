Новая прошивка Xiaomi делает некоторые смартфоны «кирпичами»

сегодня в 17:43

Последнее обновление Xiaomi делает смартфоны «кирпичами». Проблемы возникли у некоторых пользователей, установивших HyperOS 3, появившуюся в конце 2025 года, сообщает SHOT .

После установки обновления у некоторых пользователей смартфон больше не загружается. Он зависает, начинается бесконечное «восстановление».

Клиенты относят смартфоны в дилерские центры по гарантии. Некоторые обращаются к частным мастерам.

Нередко с такой проблемой сталкиваются те россияне, которые приобрели смартфоны для китайского рынка. На них установлена неофициальная глобальная версия.

Ее самостоятельно «накатывают» продавцы, чтобы улучшить функционал, добавив приложения Google, поддержку русского языка и иные функции. Устройство не может пройти проверку безопасности, из-за чего и превращается в «кирпич».

