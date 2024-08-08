Новая пешеходная навигация появилась в московском парке Победы

В парке Победы на Поклонной горе специалисты комплекса горхозяйства установили новую пешеходную навигацию, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

«В столице продолжается реализация программы создания единой системы навигации, которая стартовала в 2014 году. За это время появилось более 115 тысяч новых указателей, которые помогают москвичам и гостям столицы быстро найти нужный адрес, дорогу к транспортным и социально значимым объектам. В этом году обновили пешеходную навигацию в парке Победы, теперь его посетителям удобнее строить маршруты, они могут быстро получить информацию о памятниках и мемориалах», — подчеркнул Бирюков.

Для удобства горожан и гостей Москвы в парке Победы впервые установили 40 информационных городских модулей. На 14 указателях формата «стойка» есть QR-коды, которые также облегчат прогулки пешеходов. Специалисты также установили новые указатели на 11 домах.

«Информационный модуль размещается на городском указателе на уровне 150-160 сантиметров от земли, данные на нем помогают определить текущее местоположение относительно значимых объектов и выстроить маршрут», — пояснил Бирюков.

«Стойки» установили рядом с памятниками и мемориалами. Теперь посетители Поклонной горы могут отсканировать QR-код и на двух языках — русском и английском — узнать более подробную информацию об объекте.

В настоящее время специалисты решают вопрос распространения опыта парка Победы по обновлению пешеходной навигации и на другие столичные достопримечательности.