Новая партия гумпомощи для бойцов в зоне СВО отправлена из Чехова

Из Чехова была отправлена новая партия гуманитарной помощи для бойцов, находящихся в зоне специальной военной операции. По запросу военнослужащих были собраны необходимые хозяйственные принадлежности, которые особенно востребованы с приходом осени, сообщает пресс-служба главы округа Михаила Собакина.

Молодогвардейцы «Единой России» оперативно отреагировали на просьбу и загрузили машину со всем необходимым, которая будет доставлена в подразделение, где служат чеховские бойцы.

С начала года в городе Чехов совместными усилиями собрано и отправлено военнослужащим более ста тонн гуманитарного груза. Кроме того, по запросам бойцов в округе оказывается точечная помощь в приобретении высокотехнологичного оборудования, включая антидроновые ружья и квадрокоптеры.

Любой желающий может принять участие в сборе гуманитарной помощи. Собранные вещи можно принести по следующим адресам: приемная партии «Единая Россия», ул. Дружбы, д. 21, с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00 (суббота, воскресенье — выходные); центр поддержки участников СВО и их семей, ДК «Дружба», ул. Чехова, д. 45, каб. 210, ежедневно с 9:00 до 18:00.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее отметил, что помощь участникам военной спецоперации и их семьям является долгом для Московской области.

«Наша задача, чтобы все программы, которые мы принимаем, работали, чтобы вы чувствовали нашу поддержку», — сказал Воробьев.