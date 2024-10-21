Новая неделя стартует в парках Павлово-Посадского городского округа

Новая неделя начинается с прекрасной погоды, а также нового расписания мероприятий в Парках Павлово-Посадского городского округа, передает пресс-служба администрации муниципалитета.

«Хлеб- чудо земли»! Под таким теплым и добрым девизом пройдёт парковый интеллект-пикник во вторник, 22 октября, в павильоне городского парка. Начало в 11-00.

Общественный совет парка 22 октября будет посвящен обращениям граждан в части допустимого уровня шума при уборке территорий.

В пятницу в городском парке «Есть идея». Мастер-класс в павильоне, начало в 11-00. Вечер пятницы вас приглашает на «Звуки заботы». Юный музыкант, «молодогвардеец» Матвей готовит выступление под гитару. Посетителям парка будет интересно.

В субботу юные посетители приглашаются в гости к «Пластилиновой вороне». Уникальный творческий мастер-класс уже полюбился посетителям парка. Кто попробовал — уже могут поделиться опытом пластилинового скульптора.

Парк Победы приглашает на Общественный совет. Встреча в 10:00 23 октября у Пантеона. В зависимости от озвученных жителями вопросов — продолжится обход и обсуждение проблем по территории парка Победы.

В парке «Дубрава» в субботу, 26 октября, пройдет первое занятие по йоге «Цигун»! Начало в 16:00.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что важно не только благоустройство парков, но и их дальнейшее содержание. Кроме того, необходимо наполнение парков услугами, которые предоставляет малый бизнес.

«Хочу обратить внимание на тему не только благоустройства парков, но и их содержания. <…> Здесь я обращаю внимание глав муниципалитетов: в ряде территорий мы парки сделали красивыми, а вот их содержание оставляет желать лучшего», — сказал Воробьев.