Новая многофункциональная спортплощадка открылась в поселке Малино Ступина

В поселке Малино городского округа Ступино состоялось открытие современной многофункциональной спортивной площадки. На мероприятии присутствовал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Сегодня знаменательный день — открытие многофункциональной спортивной площадки. Новая площадка позволит заниматься различными видами спорта — от футбола и баскетбола до зимнего катания на коньках. Спорт и занятия физической культурой — важная часть жизни, и мы продолжим развивать спортивную инфраструктуру в округе. В центре внимания также реконструкция стадиона „Металлург“, капитальный ремонт школ и создание условий для занятий спортом. Поздравляю всех с этим событием и желаю успехов нашим юным спортсменам», — отметил глава округа.

К поздравлениям присоединился председатель Совета депутатов Александр Сухачев.

«Более 20 лет назад муниципалитет выбрал девиз „Ступино выбирает здоровье“, и сегодня мы с радостью открываем многофункциональную спортивную площадку. Этот объект станет отличным местом для всех, кто хочет поддерживать свою физическую форму. Уверен, площадка станет центром притяжения для молодежи и жителей поселка», — отметил Сухачев.

Учащиеся Малинской школы провели товарищеские матчи на новом спортпространстве. Юные спортсмены получили медали и кубки.

Открытие посетили депутаты округа, активисты регионального движения «Волонтеры Подмосковья» и жители поселка.

Площадка площадью 26×58 м включает хоккейную коробку с воротами для мини-футбола и хоккея, баскетбольные кольца, волейбольные опоры и специализированное резиновое покрытие. К объекту подведены асфальтированные дорожки и установлено современное освещение.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.