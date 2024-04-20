Новая комплексная услуга появилась для ветеранов труда в Подмосковье

«Она позволит получить компенсацию в 50% за ЖКУ, ежемесячную денежную выплату, компенсацию на домашнюю телефонную связь и социальную карту жителя Подмосковья. Всего в регионе проживает свыше 640 тысяч жителей с почетным трудовым званием», — рассказала первый заместитель председателя правительства Московской области Людмила Болатаева.

В министерстве напомнили, что званием ветерана труда поощряют за многолетнюю работу и трудовые заслуги, при этом оформляется соответствующее удостоверение. Статус ветерана труда присваивается при наличии государственных наград и почетных званий, а также при условии наличия необходимого трудового стажа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в ходе ежегодного обращения к жителям отметил, что социальные льготы получают 3 млн жителей Подмосковья.

«До сих пор для подтверждения статуса нужно было носить с собой разные отдельные документы. Мы предложили удобную, на наш взгляд, услугу — электронное удостоверение, и на примере с многодетными увидели, что только 20% оформляют бумажное удостоверение. Абсолютное большинство оформляет это в „цифре“, — уточнил Воробьев.