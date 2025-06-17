Новая фотозона установлена на городском пляже в Шатуре

В этом году на берегу озера Святое установили качели в воде. Аттракцион сразу полюбился посетителям пляжа, фотографии с отдыхающими на качелях заполнили местные сообщества в социальных сетях. Качели дополнили инсталляцией — теперь можно не делать отметки на фото, потому что название места отдыха — Шатура — хорошо читается, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

«Чтобы сделать фотографии, как на морском курорте, необязательно ехать далеко. Пляж в Шатуре — отличное место для фотосессии этим летом», — отметили в администрации округа.

Для создания комфортных условий отдыха на пляж в Шатуре завезли новый песок. Дополнительно здесь установили сетку для игры в волейбол, а также детскую игровую площадку.

Уборка городских пляжей проводится ежедневно. Служба дорожного хозяйства и благоустройства округа следит за чистотой и порядком в общественных местах у воды.

В округе разрешено купание на пяти пляжах. Основные локации для отдыха — это пляж озера Святое в Шатуре, пляж озера Юбилейное в Рошале и пляж пруда в селе Митинская около Дмитровского Погоста.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.