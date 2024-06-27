Новая экстрим-зона появится в парке Балашихи

В Балашихе в парке на улице Заречной в рамках благоустройства появится экстрим-площадка. О ее создании неоднократно просили жители городского округа. Об этом сообщает администрация округа.

«В этом году мы продолжаем благоустройство парка на улице Заречной. По многочисленным просьбам жителей, особенно молодого нашего населения, в этом году мы здесь обустраиваем большой памп-трек 800 квадратных метров и скейт-парк», — сказал заместитель главы Балашихи Максим Сидоркин.

Он также добавил, что в рамках работ по благоустройству в парке оборудуют многофункциональную зону для наблюдения за райдерами и отдыха посетителей — амфитеатр. Его площадь составит 130 квадратных метров. В парке появится зона отдыха, установят теннисные столы, новое освещение и пешеходные дорожки, которые будут связаны с уже имеющейся тропиночной сетью.

Все работы планируют завершить в четвертом квартале 2024 года.

Парковое пространство на улице Заречной вдоль реки Пехорки создали в 2019 году. Здесь установили входные группы в морском стиле, лавочки, урны, детские и спортивные площадки. Работы провели в рамках губернаторской программы «Формирование современной комфортной городской среды».

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что посещаемость подмосковных парков кардинально выросла.

«Мы радикально увеличили посещение парков, и сейчас на первый план выходит тема поддержки качественного состояния и их календаря: летом это одни мероприятия, а зимой парки также должны работать», — сказал Воробьев.