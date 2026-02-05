Новая экопрограмма объединила проекты по земле, воде, воздуху и живой среде

«Газпром нефть» сформировала долгосрочную экологическую программу, объединив в ней различные проекты и инициативы в области защиты окружающей среды. Документ определяет общие принципы и ставит цели компании в сфере экологии на всех этапах производства — от разведки и добычи до переработки и сбыта нефтепродуктов. Эти цели являются частью корпоративной стратегии устойчивого развития и согласованы с национальными задачами РФ в области экологического благополучия. Они сгруппированы по четырем основным направлениям — «Земля», «Воздух», «Вода» и «Живая среда» — и рассчитаны на период до 2030–2035 годов.

В рамках направления «Земля» компания планирует к 2030 году обеспечить полную утилизацию и обезвреживание промышленных отходов, исключив их захоронение на полигонах. Также поставлена задача по переработке упаковочных материалов, применяемых на объектах компании. Цели по направлениям «Вода» и «Воздух» нацелены на существенное уменьшение нагрузки на водные ресурсы и атмосферу. Направление «Живая среда» включает обязательства по сохранению и восстановлению природных экосистем.

Компания развивает экологическую культуру и ответственность через образовательные, просветительские проекты и экоинициативы, продвигая модели ответственного поведения. Например, оператор масляного бизнеса «Газпромнефть — смазочные материалы» уже несколько лет ведет эколого-просветительский проект в Омске. Был выпущен первый в регионе справочник орнитофауны парка «Птичья гавань» и создан цифровой интерактивный путеводитель «Узнай редкую птицу» с интересными фактами о пернатых, мигрирующих через Сибирь. При поддержке компании на особо охраняемой территории открыт Музей природы, а также запущены экологические экскурсии по наблюдению за птицами «Орнитология для всех», включенные в региональные туристические маршруты министерства культуры Омской области. Парк дополнительно оборудовали профессиональными оптическими приборами для детального изучения внешнего вида, повадок птиц и их гнездовий. Ежегодно волонтеры компании проводят экологические акции и помогают готовить парк к весенне-летнему сезону миграции.

«Как одна из крупнейших российских компаний, мы осознаем свою высокую ответственность за сохранение окружающей среды и стремимся, чтобы наши подходы в сфере экологии становились отраслевыми стандартами. Три ключевых принципа, которые лежат в основе нашей долгосрочной экологической программы: снижение воздействия на окружающую среду, опережающее нормы регулирования, проактивное управление экологическими рисками, а также разработка и внедрение новых технологий и решений. Особое внимание мы уделяем изучению и сохранению уникальной экосистемы Арктической зоны Российской Федерации», — отметил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.