Героя мема «Филяй-Филяй» госпитализировали из-за опасной болезни кишечника
Известный немецкий блогер Самуэль «Филяй-Филяй» Домен попал в реанимацию из-за серьезного заболевания кишечника. Секс-символу потребовалась срочная операция из-за перекрута кишок, сообщает Kp.ru.
«Были сильнейшие боли и угроза жизни. Меня прооперировали, к счастью, я отделался без серьезных повреждений. Берегите себя и до скорого», — написал блогер в соцсетях.
В конце прошлого года в Рунете стал популярным вирусный мем «Филяй-филяй». Видео, где Самуэль танцует под трек Vielleicht Vielleicht, быстро распространилось в соцсетях и привлекло внимание множества пользователей, особенно женщин. Блогера часто иронично называют «сыном маминой подруги» и обсуждают его эмоциональность.
Кроме того, в феврале текущего года Домен выразил желание посетить Россию, однако точные даты поездки не называл. Блогер намерен встретиться и пообщаться с российскими поклонниками.
