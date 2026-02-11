Герой тренда «Филяй-филяй» Самуэль Домен заявил о желании приехать в Россию

Внезапную славу ему принесли именно россиянки, а после интервью российским СМИ его популярность вышла на новый уровень. Блогер признался, что поражен добротой и любовью фанатов. Также он выразил благодарность за это.

Россиянки при этом почувствовали некое единение народов. Они заявляют, что Самуэль Домен тоже их любит.

Сам блогер рассказал, что хотел бы приехать в Россию.

«Я обязательно когда-нибудь приеду в Россию, я в этом уверен. Очень хочу увидеть свое огромное фан-сообщество вживую», — поделился он.

Российские фанаты, в свою очередь, уже прозвали его Семой. Друзей блогера — Янника и Майка — в РФ называют Ванькой и Мишкой.

Видео «Филяй-филяй» стало популярным в Сети в конце 2025 года. На кадрах молодой немецкий блогер Самуэль Домен энергично двигается под электронную композицию Vielleicht, Vielleicht (в переводе «Может быть, может быть») группы Millennium Kid X JBS. Танец вызвал бурную реакцию у россиянок.

