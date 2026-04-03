Русских: 55 взрослых и 4 детей пострадали при ЧП с поездом под Ульяновском
55 взрослых и четверо детей пострадали в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.
«По последней оперативной информации, всего за медицинской помощью обратилось 55 взрослых пассажиров поезда», — написал Русских в своем Telegram-канале.
Он подчеркнул, что также были госпитализированы четверо детей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.
Глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при ЧП с поездом Челябинск — Москва.
Семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в пятницу утром у станции Бряндино в Ульяновской области. В СК считают, что предварительной причиной ЧП стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.
