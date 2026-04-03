Русских: 55 взрослых и 4 детей пострадали при ЧП с поездом под Ульяновском

55 взрослых и четверо детей пострадали в результате схода с рельсов вагонов пассажирского поезда в Ульяновской области, сообщил губернатор региона Алексей Русских.

«По последней оперативной информации, всего за медицинской помощью обратилось 55 взрослых пассажиров поезда», — написал Русских в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что также были госпитализированы четверо детей. В настоящее время их состояние оценивается как удовлетворительное.

Глава региона пожелал скорейшего выздоровления всем пострадавшим при ЧП с поездом Челябинск — Москва.

Семь вагонов пассажирского поезда Москва — Челябинск сошли с рельсов в пятницу утром у станции Бряндино в Ульяновской области. В СК считают, что предварительной причиной ЧП стало ненадлежащее техническое состояние железнодорожного полотна.

