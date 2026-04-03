40 украинских БПЛА сбили над Россией за 4 часа

Дежурные силы ПВО обнаружили и уничтожили 40 беспилотников самолетного типа над территориями трех российских регионов, сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

Инциденты произошли в пятницу с 16:00 до 20:00 по московскому времени.

Все вражеские дроны были перехвачены в небе над Белгородской и Брянской областями, а таже Республикой Крым.

Кроме того, прошедшей ночью над 16 российскими регионами перехватили 192 дрона противника самолетного типа.

