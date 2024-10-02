Новая детская площадка появится в деревне Сидориха округа Чехов

По поручению главы городского округа Чехов Михаила Собакина его заместитель Алексей Родин провел контроль за ходом работ по обустройству детской площадки в деревне Сидориха. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Установка площадки проходит в рамках муниципальной программы «Формирование современной комфортной городской среды». На данный момент выполнены следующие работы: создано асфальтобетонное основание площадью 200 кв. метров, оборудован подход к площадке и установлен информационный стенд. Рабочая бригада уже начала устанавливать игровые элементы.

В ближайшее время запланирована укладка бесшовного резинового покрытия, установка металлического ограждения, а также подготовка опор уличного освещения, лавочек и урн.

Алексей Родин совместно с сотрудниками управления благоустройства администрации г. о. Чехов и представителями подрядной организации ООО «Завод игрового и спортивного оборудования «ВИВАНА», обсудили ключевые моменты реализации проекта, обращая особое внимание на качество работ и соблюдение технологий.

«Площадка станет центром притяжения для детей и их родителей, создавая пространство для активного отдыха и общения. Все элементы будут соответствовать современным стандартам и требованиям безопасности», — отметил заместитель главы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.