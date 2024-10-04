Новая детская площадка открыта в Дубне

«Модернизацию комплекса провели по губернаторской программе. Обслуживать его будет МБУ „ЖКУ“. Мы увеличили территорию площадки с 300 до 450 кв.м, обновили основание, установили новые игровые элементы, включая песочную зону», — рассказал глава Дубны Максим Тихомиров.

Качели, карусели, лазалки и горки — на этой площадке теперь есть всё для детских игр. На открытии собрались сотни дубненцев — для них подготовили большой праздник, пришли сказочные герои, играла музыка.

Эта площадка и раньше была популярной, но сейчас пустует разве что ночью. Сосновый лес, воздух свежий, нет ветра, а в жару — спасительная тень. Старые и любимые многими игровые элементы прослужили более 12 лет, но и новые оценили все.

«Просто супер площадка, сделали здорово. Ребёнку нравится, стало ещё лучше, чем было», — поделился житель Дубны Михаил Плюто.

Герои сказки «Бременские музыканты» поиграли с детьми, провели конкурсы. Малыши с удовольствием выполняли сложные и не очень задания. сех гостей напоили сладким чаем, угостили вкусными пирожками. И даже после завершения праздника дети и взрослые — не разошлись, а продолжили играть.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.