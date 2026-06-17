Звезда фильма «Звонок» Дэйви Чейз умерла в возрасте 36 лет

Американская актриса, модель и певица Дэйви Чейз скончалась на 36-м году жизни. Причиной смерти звезды фильма «Звонок» стал менингит, сообщает SHOT .

В начале июня Чейз госпитализировали в больницу Лос-Анджелеса из-за истощения.

По словам ее молодого человека Роя Эрнандеса, Дэйви скончалась накануне от менингита и инфекции крови, которые вызвали сепсис и привели к отказу организма.

Чейз родилась 24 июля 1990 года в Лас-Вегасе. Широкую известность актриса получила благодаря ролям Саманты Дарко в фильмах «Донни Дарко» и «С. Дарко», а также девочки в фильмах «Звонок» и «Звонок 2».

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