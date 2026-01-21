Нотариус объяснила, как делится имущество, если наследник умирает раньше

Нотариус Москвы Татьяна Ништ пояснила, что, если наследник, указанный в завещании, умирает раньше завещателя, имущество будет распределено, по закону, между родственниками, сообщает RT .

Татьяна Ништ отметила, что при составлении завещания важно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства, например, смерть назначенного наследника до смерти завещателя. В этом случае часть имущества, предназначенная такому наследнику, считается незавещанной и переходит к наследникам по закону.

«Если назначенный в завещании наследник умирает раньше завещателя, его доля наследуется по закону. К наследованию призываются дети, супруг или супруга, родители завещателя, а при их отсутствии — другие родственники в порядке, установленном Гражданским кодексом России», — пояснила нотариус.

Она подчеркнула, что наследники умершего наследника, который не дожил до смерти завещателя, не имеют права на имущество завещателя. Чтобы избежать подобных ситуаций, в завещании можно указать так называемых «запасных» наследников, которые получат имущество, если основной наследник не сможет принять наследство.

По словам Ништ, завещание — это гибкий инструмент, позволяющий учесть разные нюансы. Завещатель может в любой момент изменить документ и назначить нового наследника, пока он жив. Однако бывают случаи, когда изменить завещание уже невозможно, например, если наследник умирает одновременно с завещателем или после открытия наследства, не успев его принять.

