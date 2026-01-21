Нотариус объяснила, как делится имущество, если наследник умирает раньше
Фото - © Pixel_shot / Фотобанк Лори
Нотариус Москвы Татьяна Ништ пояснила, что, если наследник, указанный в завещании, умирает раньше завещателя, имущество будет распределено, по закону, между родственниками, сообщает RT.
Татьяна Ништ отметила, что при составлении завещания важно учитывать возможные непредвиденные обстоятельства, например, смерть назначенного наследника до смерти завещателя. В этом случае часть имущества, предназначенная такому наследнику, считается незавещанной и переходит к наследникам по закону.
«Если назначенный в завещании наследник умирает раньше завещателя, его доля наследуется по закону. К наследованию призываются дети, супруг или супруга, родители завещателя, а при их отсутствии — другие родственники в порядке, установленном Гражданским кодексом России», — пояснила нотариус.
Она подчеркнула, что наследники умершего наследника, который не дожил до смерти завещателя, не имеют права на имущество завещателя. Чтобы избежать подобных ситуаций, в завещании можно указать так называемых «запасных» наследников, которые получат имущество, если основной наследник не сможет принять наследство.
По словам Ништ, завещание — это гибкий инструмент, позволяющий учесть разные нюансы. Завещатель может в любой момент изменить документ и назначить нового наследника, пока он жив. Однако бывают случаи, когда изменить завещание уже невозможно, например, если наследник умирает одновременно с завещателем или после открытия наследства, не успев его принять.
