Ностальгия или деконструкция: как разные поколения относятся к Новому году
Фото - © Медиасток.рф
Врач-психотерапевт и преподаватель психологии Аглая Датешидзе заявила, что каждое поколение россиян по-своему относится к празднованию Нового года, сообщает «ФедералПресс».
«Для миллениалов характерна осознанная ностальгия. Они курируют традиции, переосмысливая их через призму осознанного потребления, стремясь воссоздать для своих детей магию праздника, но без токсичных составляющих прошлого», — сказала эксперт.
По ее словам, для этих людей Новый год — это тщательно спланированное, семейное торжество в обществе близких по духу людей. В этот вечер значима не родственная связь, а глубина взаимодействия и гармония окружающей обстановки, будь то ужин с определенной концепцией или поездка за город.
В свою очередь, зумеры выросшие в эпоху цифровых технологий, встречают праздник с инновационным подходом, сочетающим переосмысление традиций и полное погружение в атмосферу. Они избегают стандартных шаблонов, предпочитая создавать собственные, уникальные торжества: от геймерских сессий до тщательно продуманных тематических встреч.
Для них виртуальный мир неотделим от физического: празднование часто носит смешанный характер, а взаимодействие происходит через социальные сети и мессенджеры. Психологический комфорт, экологическая осознанность и соблюдение этических норм становятся приоритетными, трансформируя Новый год в персонализированное, значимое событие, основанное на личных ценностях, отметила психолог.
