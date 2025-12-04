Ностальгия или деконструкция: как разные поколения относятся к Новому году

Врач-психотерапевт и преподаватель психологии Аглая Датешидзе заявила, что каждое поколение россиян по-своему относится к празднованию Нового года, сообщает «ФедералПресс» .

«Для миллениалов характерна осознанная ностальгия. Они курируют традиции, переосмысливая их через призму осознанного потребления, стремясь воссоздать для своих детей магию праздника, но без токсичных составляющих прошлого», — сказала эксперт.

По ее словам, для этих людей Новый год — это тщательно спланированное, семейное торжество в обществе близких по духу людей. В этот вечер значима не родственная связь, а глубина взаимодействия и гармония окружающей обстановки, будь то ужин с определенной концепцией или поездка за город.

В свою очередь, зумеры выросшие в эпоху цифровых технологий, встречают праздник с инновационным подходом, сочетающим переосмысление традиций и полное погружение в атмосферу. Они избегают стандартных шаблонов, предпочитая создавать собственные, уникальные торжества: от геймерских сессий до тщательно продуманных тематических встреч.

Для них виртуальный мир неотделим от физического: празднование часто носит смешанный характер, а взаимодействие происходит через социальные сети и мессенджеры. Психологический комфорт, экологическая осознанность и соблюдение этических норм становятся приоритетными, трансформируя Новый год в персонализированное, значимое событие, основанное на личных ценностях, отметила психолог.

