Ночные кошмары и агрессия: чем могут навредить ребенку страшные игрушки

Иногда родители не задумываются о негативном влиянии на детей некоторых игрушек, таких как Хагги Вагги, а также других персонажей хоррор-игр и мультиков. Психолог Майя Голубева рассказала, чем опасны игрушечные монстры для психики ребенка, сообщает RuNews24.ru .

Эксперт отметила, что в силу возраста и незрелости психики дети воспринимают мир иначе, чем взрослые, поэтому выбор игрушек необходимо строго контролировать.

Помимо страха и беспокойства, пугающий вид игрушек может спровоцировать ночные кошмары: ребенок может с трудом засыпать, часто просыпаться и начать бояться темноты.

Игра с агрессивными персонажами может вызвать чувство вины и стыда, а еще заставить ребенка копировать негативное поведение.

«Также ребенок может перенимать модель поведения „страшного“ персонажа, проявляя агрессию по отношению к другим детям или животным», — предупредила психолог.

Она добавила, что увлечение монстрами способно изменить восприятие реальности и сформировать нездоровые фантазии.

Поэтому важная задача родителей — защитить психику малыша от подобного негативного воздействия игрушек, подытожила Голубева.