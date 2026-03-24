НКО Подмосковья перешли на электронную отчетность с 2026 года

Некоммерческие организации Подмосковья с начала 2026 года подают отчетность только в электронном виде по новой форме Минюста РФ. Документы по старым шаблонам больше не принимаются, отчитаться за прошлый год необходимо до 15 апреля, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

С 1 января 2026 года в России действует новый порядок предоставления отчетности для некоммерческих организаций. Реформа, анонсированная в сентябре 2025 года поправками в федеральное законодательство, направлена на унификацию документооборота и перевод взаимодействия НКО с государством в электронный формат.

Приказ Минюста РФ утвердил единую форму отчета о деятельности НКО и регламентировал порядок и сроки его подачи. Документы, подготовленные по прежним шаблонам, больше не принимаются. Вся ежегодная отчетность теперь направляется исключительно через личный кабинет на специализированном портале Минюста после подтверждения личности.

Сроки сдачи отчетности остались прежними: представить отчет о деятельности за прошедший год необходимо не позднее 15 апреля. Организации, не сдавшие документы за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, обязаны направить их по новой электронной форме.

Для казачьих обществ, внесенных в государственный реестр, установлены отдельные сроки. Отчет за 2025 год нужно подать до 1 ноября 2026 года, за 2026 год — до 1 июля 2027 года.

В управлении Минюста по Московской области организовано рабочее место с необходимым программным обеспечением. Также размещены видеоинструкции и методические материалы. Практическую помощь можно получить по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что число посещений госорганов в Подмосковье уменьшилось в 5 раз благодаря цифровым услугам.

«Удобнее, не выходя из дома, получить те или иные услуги. Понятно, что это требует время для того, чтобы научиться работать в госуслугах, но, судя по цифрам, это происходит гораздо быстрее, чем думали скептики», — рассказал Воробьев в ходе своего ежегодного обращения к жителям Московской области.