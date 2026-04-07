НКО Подмосковья обязали подать отчетность до 15 апреля онлайн

Некоммерческие организации Подмосковья должны до 15 апреля представить ежегодную отчетность в Минюст России через электронный портал. Бумажные формы больше не принимаются, сообщает пресс-служба министерства информации и молодежной политики.

Некоммерческие организации ежегодно отчитываются о своей деятельности перед Министерством юстиции Российской Федерации. С этого года отчетность принимается только в электронном виде через личный кабинет на специализированном портале Минюста России. Бумажный формат полностью отменен в рамках реформы, анонсированной в сентябре 2025 года.

Для входа в систему требуется стандартная процедура подтверждения личности. На портале размещены видеоинструкции по авторизации, заполнению и отправке отчетных форм, а также методические материалы.

По данным Минюста России, в Московской области зарегистрировано более 10,5 тысячи НКО. Всем организациям необходимо представить отчеты по новым правилам в установленный срок. Те, кто не сдал документы за предыдущие периоды до 1 января 2026 года, обязаны направить их строго в электронной форме.

Для казачьих обществ, включенных в государственный реестр, установлены отдельные сроки: отчет за 2025 год нужно подать не позднее 1 ноября 2026 года, за 2026 год — до 1 июля 2027 года.

В управлении Минюста по Московской области организовано специализированное рабочее место с необходимым программным обеспечением. Практическую помощь по заполнению отчетности можно получить по адресу: Москва, ул. Кржижановского, д. 13, корп. 1.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что власти стараются сделать государственные услуги в Подмосковье максимально проактивными и избавить жителей региона от походов в МФЦ и бумажной волокиты.

«Не нужно тратить время на походы в МФЦ — это уже часто ненужная история. Вашего ребенка в Московской области запишут в школу без ее посещения, потому что у нас есть данные, электронная база. Мы стараемся максимально прийти с проактивной услугой к человеку. Если вы многодетная мама, вам не нужно оформлять удостоверение, если у вас есть инвалидность, мы знаем об этом», — рассказал Воробьев.