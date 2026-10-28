НКО Подмосковья призвали проверять актуальность сведений в ЕГРЮЛ

Управление Министерства юстиции РФ по Московской области рекомендовало некоммерческим организациям регулярно проверять достоверность сведений о себе в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ). Речь идет прежде всего об адресе организации и данных о руководителе. Несвоевременное обновление информации может привести к правовым последствиям, вплоть до исключения юридического лица из реестра.

Почему важно обновлять сведения об НКО

В Управление Минюста России по Московской области поступают обращения о некоммерческих организациях, которые отсутствуют по адресам, указанным в ЕГРЮЛ. Также выявляются случаи, когда руководителями продолжают числиться умершие граждане или лица, фактически прекратившие исполнять свои обязанности.

Адрес организации должен обеспечивать возможность связи с ней и получения официальной корреспонденции. Согласно статье 54 Гражданского кодекса РФ, в ЕГРЮЛ указывается адрес юридического лица в пределах места его нахождения. Организация несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, направленных по зарегистрированному адресу, а также риск отсутствия по нему своего органа или представителя.

Если НКО сменила адрес или больше не может получать корреспонденцию по прежнему месту нахождения, ей необходимо оценить необходимость внесения изменений в реестр и своевременно актуализировать сведения.

Что делать, если руководитель организации умер или сменился

Данные о лице, которое вправе действовать от имени НКО без доверенности, также должны соответствовать действительности. Если руководитель умер, прекратил исполнять полномочия или был заменен, организации необходимо оформить соответствующее решение уполномоченного органа и представить документы для внесения изменений в государственный реестр.

При этом следует соблюдать порядок назначения нового руководителя, установленный уставом организации. Если процедура затруднена, например из-за отсутствия кворума или невозможности созыва уполномоченного органа, НКО должна принять меры для урегулирования ситуации в соответствии с законом и уставом.

Какие последствия грозят за недостоверные сведения

Порядок внесения изменений в сведения о юридических лицах регулируется, в частности, Федеральным законом от 8 августа 2001 года № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей».

При возникновении обоснованных сомнений в достоверности информации регистрирующий орган вправе провести проверку. Если недостоверность подтвердится, организации могут направить уведомление с требованием представить достоверные сведения или подтверждающие документы. В предусмотренных законом случаях в ЕГРЮЛ вносится запись о недостоверности информации.