НКО Мытищ могут оказать помощь в создании онлайн-платформ

Министерство информации и молодежной политики Московской области запустило проект по поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций региона. Волонтерским, благотворительным и военно-патриотическим организациях помогут создать собственные информационные ресурсы, где они смогут эффективно презентовать свою деятельность, делиться достижениями и размещать актуальные объявления, сообщает пресс-служба администрации Мытищ.

Для участия организациям необходимо подать заявку в период с 6 октября по 4 ноября. Конкурсная комиссия рассмотрит все поступившие заявки до 12 декабря, после чего на официальном портале будут объявлены результаты отбора.

Узнать подробнее об условиях конкурса можно на сайте министерства информации и молодежной политики Московской области https://mimp.mosreg.ru/deyatelnost/antiterroristicheskaya-deyatelnost-i-protivod/obieiavliaetsia-dopolnitelnyi-otbor-sredi-so-nko-moskovskoi-oblasti-dlia-okazaniia-informacionnoi-podderzki.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что на портале welcome.mosreg.ru можно узнать о событиях в Подмосковье, а также об интересных местах для отдыха.

«Я также обращаю внимание всех, что на этом сайте будет легче найти то, что по душе, что тебе интересно, интересно твоей семье и близким», — сказал глава региона.