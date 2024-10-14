Няня пытается усыновить ребенка, которого мать сдала в интернат

Бывшая няня Татьяна Калентьева уже более четырех лет пытается получить возможность хотя бы встречаться с ребенком, которого она воспитывала на протяжении семи лет, сообщает kp.ru .

В 2013 году жительница Москвы решила нанять женщину из Татарстана, прибывшую в поисках работы, чтобы та заботилась о ее новорожденном сыне. Калентьева и ребенок проживали в отдельной квартире, расположенной на Ленинградском проспекте. Спустя несколько месяцев мать уточнила, что у мальчика есть сестричка-двойняшка. Они были рождены от суррогатной матери. Женщина очень хотела именно девочку, а мальчика она спустя какое-то время предложила няне забрать, сказав, что он ей «не нужен». В тот момент пенсионерка отказалась.

Вскоре после этого мать предложила няне вернуться в Набережные Челны, но вместе с мальчиком Гришей — «на время». Она оформила доверенность и продолжала оплачивать услуги няни. По словам Калентьевой, мать ни разу даже не позвонила своему ребенку. В 2020 она потребовала вернуть его в Москву. К тому моменту няня уже поняла, что Гриша маме не нужен и пыталась его отстоять.

Челнинская опека попыталась лишить мать родительских прав, отправив иск в Москву, но из-за нарушений документ был отклонен. Гришу ей передали, однако в семью он так и не вернулся. Уже четыре года мальчик живет в частной школе с пансионом, а домой его забирают только по выходным, и то не всегда. Татьяна Калентьева судится, чтобы иметь возможность видеться с Гришей раз в три месяца. Когда его забирали, он плакал и умолял не оставлять его «маму», ту женщину, которая его воспитала. Няня утверждает, что не может предать ребенка и именно поэтому она всячески борется за его интересы.