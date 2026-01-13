Нижний Новгород стал одним из самых безопасных городов мира

сегодня в 17:54

Нижний Новгород занял 56 место в рейтинге самых безопасных городов мира

В 2025 году Нижний Новгород занял 56 место в рейтинге самых безопасных городов мира, сообщает ИА «Время Н» со ссылкой на данные аналитического портала Numbeo.

Индекс безопасности Нижнего Новгорода был оценен в 71,8 балла.

Далее в рейтинге расположились такие российские города, как Казань (72 место с 69 баллами) и Калининград (78 место с 67,9 балла).

Москва оказалась на 99-й строчке (64,4 балла), а Санкт-Петербург — на 111-й (61,8 балла).

Наиболее безопасными городами названы: Абу-Даби (ОАЭ), лидирующий с индексом 88,4, Доха (Катар) и Дубай (ОАЭ).

