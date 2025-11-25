Нижегородцы смогут увидеть до 100-150 метеоров в час в ночь на 14 декабря

Лектор Нижегородского планетария им. Г. М. Гречко Андрей Антонов рассказал, что в декабре жители Нижнего Новгорода смогут полюбоваться сразу двумя небесными явлениями: полнолунием и пиком метеорного потока Геминиды, сообщает ИА «Время Н» .

Последнее полнолуние в этом году

По его словам, последнее полнолуние 2025 года можно будет наблюдать 5 декабря, однако оно ничем не будет отличаться от ноябрьского. Луна будет находиться в ближней к Земле точке своей орбиты, что сделает ее визуально крупнее и ярче, чем в другие месяцы года.

Пролет межзвездной кометы

«Самое интересное событие, которое можно наблюдать в ноябре–декабре — это пролет межзвездной кометы сквозь нашу солнечную систему. Но увидеть ее можно только с помощью телескопа с диаметром объектива не менее 150 мм и под темным загородным небом. Если у вас есть телескоп, не упустите возможность своими глазами увидеть гостя, прибывшего к нам из другой планетной системы. Возможно, другого шанса в нашей жизни больше не будет», — добавил Антонов.

Метеорный поток Геминиды

Кроме того, в ночь с 13 на 14 декабря достигнет пика метеорный поток Геминиды с радиантом в созвездии Близнецов. Ожидается до 100-150 метеоров в час.

Лектор планетария подчеркнул, что этот метеорный поток формируется астероидом Фаэтон, а не кометами, как другие. Это объясняет более частое появление цветных метеоров, что связано с повышенным содержанием металлов. В созвездии Близнецов также находится Юпитер, который будет самой яркой точкой на ночном небе на протяжении всей зимы.

Антонов также отметил, что для лучшей видимости метеоров рекомендуется выезжать за пределы города, где отсутствует городская засветка. Тем не менее, он добавил, что в ноябре и декабре вероятность ясной погоды невелика из-за воздушных масс, которые могут полностью закрыть небо до конца года и даже дольше.

Зимнее солнцестояние

Зимнее солнцестояние произойдет 23 декабря: в этот день Солнце поднимется над горизонтом в полдень не более чем на 11 градусов. После этой даты высота Солнца и продолжительность дня начнут постепенно увеличиваться.

«В январе–феврале шансов на ясную погоду больше. Но этой зимой количество астрономических событий скудно, и они не видны из нашей местности. Гораздо эффективнее приобрести свой телескоп и в него рассматривать небесные объекты. Солнце, Луна, планеты, рассеянные звездные скопления можно наблюдать в небольшие телескопы прямо в городе. Газовые туманности и галактики раскроют свою красоту только на темном небе в большой телескоп», — заключил Антонов.

