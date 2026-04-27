Нижегородцы открыли сезон сморчков и строчков

Грибники сообщают о находках в Борском районе и Семенове

Жители Нижегородской области начали собирать первые весенние грибы и делиться фотографиями находок в соцсетях. Больше всего грибов найдено в Борском районе, сообщает ИА «Время Н» .

В лесах региона стартовал сезон сморчков, строчков и сморчковых шапочек. Грибники публикуют снимки и рассказывают о результатах тихой охоты. Особенно активно сбор идет в Борском районе.

«И ведь с погодой то как повезло! Ни дождя, ни снега… Ни конкурентов. Только традиционные пробки вокруг Борского моста. Сморчков пока нет, видимо, в мае уже. Если снег опять не пойдет», — рассказал пользователь с ником Андрей Фарников.

«Шапки очень много и она такая жирная, ногу еще не отрастила, поэтому у любителей этих грибов еще есть время насладиться сбором. „Навязала“ Борских шапочек, отдам за „просто так“, примерно 1 кг», — написала Татьяна Садовская.

Андрей Бовкун сообщил, что собрал грибы в Горбатовке.

«Целился на строканы… шапок взял немного, еще безногие, гулял пару часов, 12 кг», — поделился он.

Фотографии улова также опубликовали Денис Юрков из Семенова и Ольга Лазарева из Балахнинского района.

«Решили сегодня с мужем прогуляться по лесу. Ни дождь, ни снег нам не помешали. Нашли строчок гигантский и сморчковую шапочку. Причем шапочку первый раз нашли разного цвета. На жареху набрали», — рассказала она.

Ранее в Нижегородской области обнаружили гриб, занесенный в Красную книгу России.

